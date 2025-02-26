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Происшествия

Под прикрытием: пензенец в магазине спрятал множество товаров в один

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В магазине строительных материалов и хозяйственных товаров, расположенном на проспекте Строителей в Пензе, правоохранители пресекли попытку кражи.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Покупатель положил в тележку упаковку утеплителя, затем еще некоторое время пробыл в других отделах, а потом направился к кассе и оплатил покупку. Однако сотрудники охраны, наблюдавшие за камерами слежения в торговых залах, заподозрили, что мужчина пытается вынести из магазина и другие товары.

«Гражданину предложили добровольно сдать то, что он не оплатил, но он отказался. На место происшествия вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, и лишь в их присутствии мужчина вскрыл упаковку», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

На глазах у правоохранителей покупатель вынул из утеплителя перфоратор, дрель, инструменты для ремонта и отделочные материалы в общей сумме на 62 тыс. рублей.

Нечистого на руку покупателя задержали. Его делом занимается полиция.

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