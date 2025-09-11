Очередное ДТП с фурами: на М-5 в колонне большегрузов смяло Hyundai

11.09.2025 | 16:37

В четверг, 11 сентября, на трассе М-5 снова случилось ДТП с фурами. В колонне большегрузов смяло Hyundai.

Кадры появились в Сети. По словам очевидцев, авария произошла между селами Нижняя Елюзань и Махалино.

«Вероятно, кто-то на повороте стал резко тормозить и колонна стала резко оттормаживаться. Водитель легковушки в этот момент, к сожалению, не посмотрел в зеркала и не успел вовремя среагировать, а именно вырулить хотя бы на обочину. Ну а водитель фуры не держал нужную дистанцию», - рассказал автор снимков.

На фотографиях видно, что иномарка деформирована до неузнаваемости. «Итог печальный», - сообщил свидетель аварии.

UPD: по неподтвержденной информации, люди в легковой машине получили травмы, но остались живы.

За последние дни на М-5 в Пензенской области случилось еще 2 ДТП с фурами. В среду, 10 сентября, под Спасском столкнулись 2 большегруза и легковой автомобиль, 1 человек погиб.

9 сентября в Бессоновском районе произошла авария с участием Audi 80, MAN с полуприцепом Schmitz и DAF. 56-летний водитель Audi погиб на месте.