Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|19:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Очередное ДТП с фурами: на М-5 в колонне большегрузов смяло Hyundai

Печать
Telegram

В четверг, 11 сентября, на трассе М-5 снова случилось ДТП с фурами. В колонне большегрузов смяло Hyundai.

Кадры появились в Сети. По словам очевидцев, авария произошла между селами Нижняя Елюзань и Махалино.

«Вероятно, кто-то на повороте стал резко тормозить и колонна стала резко оттормаживаться. Водитель легковушки в этот момент, к сожалению, не посмотрел в зеркала и не успел вовремя среагировать, а именно вырулить хотя бы на обочину. Ну а водитель фуры не держал нужную дистанцию», - рассказал автор снимков.

Очередное ДТП с фурами: на М-5 в колонне большегрузов смяло Hyundai

На фотографиях видно, что иномарка деформирована до неузнаваемости. «Итог печальный», - сообщил свидетель аварии.

UPD: по неподтвержденной информации, люди в легковой машине получили травмы, но остались живы.

За последние дни на М-5 в Пензенской области случилось еще 2 ДТП с фурами. В среду, 10 сентября, под Спасском столкнулись 2 большегруза и легковой автомобиль, 1 человек погиб.

9 сентября в Бессоновском районе произошла авария с участием Audi 80, MAN с полуприцепом Schmitz и DAF. 56-летний водитель Audi погиб на месте.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото группы «ДТП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте