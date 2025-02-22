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Происшествия

В Пензе на улице Антонова 31-летний мужчина упал с высоты

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Поздним вечером пятницы, 21 февраля, в пензенском микрорайоне ГПЗ человек упал с высоты. По сообщению очевидца, ЧП случилось в 23:26 у дома № 5а на улице Антонова.

По адресу прибыли медики и полиция. На кадрах, размещенных в Сети, видно, что пострадавшего помещают в карету скорой помощи.

В УМВД России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили подробности инцидента.

От дежурной медсестры одной из пензенских больниц в полицию поступило сообщение о пациенте с травмами, полученными в результате падения с высоты.

«Установлено, что мужчина 1993 года рождения выпрыгнул из окна 2-го этажа на козырек подъезда, поскользнулся, ударился головой и скатился на землю», - пояснили в пресс-службе ведомства.

19 февраля с общего балкона 17-го этажа дома № 40а на улице Мира в Пензе выпал 21-летний молодой человек. Обстоятельства его гибели устанавливают следователи.

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Источник — видео «Пенза новости»
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