Автобус маршрута Кузнецк - Бестянка попал в ДТП

26.05.2025 | 13:57

В Кузнецком районе столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Кузнецк - Бестянка, и «Газель». Авария случилась в воскресенье, 25 мая.

О ДТП в Сети сообщили очевидцы. Они опубликовали фото с места происшествия. У «Газели» от удара покорежило переднюю часть, у автобуса повреждена левая сторона.

Пока официальной информации о происшествии нет.

1 августа 2022 года на 49-м километре дороги Пенза - Лунино в Лунинском районе опрокинулся автобус ПАЗ.

Он направлялся из Саранска в сторону Пензы и перевозил 20 пассажиров. В аварии пострадали 11 человек, включая ребенка.