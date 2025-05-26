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Происшествия

Автобус маршрута Кузнецк - Бестянка попал в ДТП

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В Кузнецком районе столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Кузнецк - Бестянка, и «Газель». Авария случилась в воскресенье, 25 мая.

О ДТП в Сети сообщили очевидцы. Они опубликовали фото с места происшествия. У «Газели» от удара покорежило переднюю часть, у автобуса повреждена левая сторона.

Автобус маршрута Кузнецк - Бестянка попал в ДТП

Пока официальной информации о происшествии нет.

Автобус маршрута Кузнецк - Бестянка попал в ДТП

1 августа 2022 года на 49-м километре дороги Пенза - Лунино в Лунинском районе опрокинулся автобус ПАЗ.

Он направлялся из Саранска в сторону Пензы и перевозил 20 пассажиров. В аварии пострадали 11 человек, включая ребенка.

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Источник — фото канала «ДТП Пенза»
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