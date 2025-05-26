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Происшествия

За выходные в регионе случилось 2 ДТП с подростками-водителями

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В Пензенской области подростки продолжают попадать в ДТП на двухколесном транспорте. Две такие аварии случились в минувшие выходные.

Первое ЧП было в Каменском районе 24 мая. По предварительным данным, в 11:45 напротив дома № 12 на улице Пугачева в селе Головинщино 17-летний водитель мотоцикла Racer RS250 столкнулся с автомобилем Kia SLS, которым управлял 63-летний мужчина.

Подростка госпитализировали с травмами.

Вторая авария случилась в Пензе 25 мая. Предварительно установлено, что в 17:49 напротив дома

№ 46 на улице Некрасова двое юношей (15-летний водитель и 14-летний пассажир) на мопеде Alpha врезались в «УАЗ-Патриот» под управлением 37-летнего мужчины.

Старший из подростков получил повреждения различной степени тяжести и был отправлен в больницу, младшему медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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