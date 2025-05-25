Городищенец едва не убил мастера, установившего камеру в машину

25.05.2025 | 13:12

В Городищенском районе неработающая камера заднего вида стала причиной конфликта 20-летнего юноши и 38-летнего мастера.

Молодой автомобилист обратился к специалисту с просьбой установить устройство в машину. Вскоре он выяснил, что камера не работает. Разозлившись, юноша позвал с собой родственников и вернулся к мастеру с претензией.

Мужчина испугался и скрылся в своем гараже. Автомобилист пошел за ним и взял лопату, которая стояла в углу помещения.

«Направив инструмент в сторону заявителя, сельчанин начал угрожать ему убийством», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Молодому автомобилисту грозит лишение свободы на срок до 2 лет.