В Терновке водители встали в пробке из-за ДТП на ул. Баумана

27.05.2025 | 10:47

Утром во вторник, 27 мая, на Баумановском путепроводе в Пензе случилось ДТП с участием трех легковых автомобилей.

Кадры с места аварии появились в Сети. Попавшие в аварии машины встали «паровозиком» на полосе в сторону «Катюши». По словам очевидцев, есть пострадавшие в ДТП.

На место прибыли сотрудники ГАИ, скорая помощь.

Водители сообщили, что из-за аварии «вся Терновка встала колом». «Полтора часа в пробке», «Час десять от набережной до церкви», - пожаловались автомобилисты.

По данным «Яндекс.Пробки» на 10:41, движение по Баумановскому путепроводу в сторону центра затруднено.

Фото TG-канала «Дорожная обстановка Пензы».