Появилось фото с места трагедии в Пачелме, где утонул ребенок

26.05.2025 | 13:28

В Пачелме возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка, упавшего в выгребную яму. Трагедия случилась вечером в воскресенье, 25 мая.

Яма находится в хозяйственной постройке во дворе частного домовладения на улице 1 Мая. Здесь мальчик жил вместе с родителями и еще двумя детьми школьного возраста.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, на теле ребенка каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ - причинение смерти по неосторожности. Будут установлены все обстоятельства смерти малолетнего, исследованы условия его проживания и воспитания.

Также проверку организовала районная прокуратура.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова призвала всех родителей не оставлять детей без присмотра и обеспечивать безопасные условия на территории домовладения.