Прокуроры выясняют обстоятельства падения юной пензячки с высоты

23.05.2025 | 16:32

Обстоятельства, при которых несовершеннолетняя жительница Пензы получила травмы, выясняет прокуратура Ленинского района.

ЧП случилось днем в четверг, 22 мая, в доме № 21 на улице 8 Марта. Девочка 2012 года рождения упала с высоты.

Как рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова, школьница росла в полной семье, у нее есть младший брат. В июне 2023 года она перешла из одного образовательного заведения в другое; в обоих училась удовлетворительно.

Сейчас шестиклассница находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Кроме того, причины трагедии устанавливают сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Пензы. Процесс и результаты этой проверки также контролирует прокуратура.