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Криминал

Кузнечанин забрал деньги у девочки, которая хотела спасти маму

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Полицейские задержали 18-летнего кузнечанина, участвовавшего в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он обманул 9-летнего ребенка и двух женщин, работая дроп-курьером в Пензе и Заречном.

«По словам одной из заявительниц, злоумышленники позвонили на домашний телефон, трубку взяла ее малолетняя дочь. Мошенники сообщили девочке, что ее мама попала в дорожно-транспортное происшествие и для ее лечения необходима крупная сумма денег. Звонивший сообщил, что за деньгами приедет его доверенное лицо», - рассказали в областном УМВД РФ.

Девочка собрала все накопления родителей и передала приехавшему кузнечанину.

Кузнечанин забрал деньги у девочки, которая хотела спасти маму

Аналогичные преступления молодой человек совершил в отношении женщин 1936 и 1940 года рождения.

Горожанина нашли, задержали и доставили в отдел полиции. Он признался, что откликнулся на вакансию в интернете и за работу получил 30 000 рублей.

Кузнечанин забрал деньги у девочки, которая хотела спасти маму

«Часть причиненного ущерба молодой человек возместил. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в УМВД.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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