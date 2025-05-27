На ул. Измайлова при сносе старых домов попался боеприпас

27.05.2025 | 21:00

В Пензе обнаружили и обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его нашли рабочие, занимавшиеся сносом старых домов на улице Измайлова.

Увидев предмет, похожий на снаряд, они сразу же обратились в правоохранительные органы. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии.

Специалисты подтвердили, что это боеприпас времен 1941-1945 годов, но из-за сильной коррозии он не представлял угрозы.

Тем не менее снаряд уничтожили по всем правилам безопасности.

«Если вы обнаружили подобные предметы, не трогайте их и сразу звоните по номеру 102», - обратились к пензенцам в Росгвардии.