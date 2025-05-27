Происшествия

На ул. Измайлова при сносе старых домов попался боеприпас

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В Пензе обнаружили и обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его нашли рабочие, занимавшиеся сносом старых домов на улице Измайлова.

Увидев предмет, похожий на снаряд, они сразу же обратились в правоохранительные органы. На место прибыла группа разминирования ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии.

Специалисты подтвердили, что это боеприпас времен 1941-1945 годов, но из-за сильной коррозии он не представлял угрозы.

На ул. Измайлова при сносе старых домов попался боеприпас

Тем не менее снаряд уничтожили по всем правилам безопасности.

«Если вы обнаружили подобные предметы, не трогайте их и сразу звоните по номеру 102», - обратились к пензенцам в Росгвардии.

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Источник — фото Росгвардии
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