В Пензе на Шуисте сбили 10-летнего велосипедиста

27.05.2025 | 10:06

В Пензе под машину попал ребенок. ДТП случилось вечером в понедельник, 26 мая, на улице Проходной на Шуисте.

Около 19:10 напротив дома № 19 57-летний водитель Geely Emgrand сбил 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде.

Ребенок получил травмы, медики госпитализировали его.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщили в областной ГАИ.

19 мая в Пензе на улице Антонова, в районе пешеходного перехода, расположенного напротив первого корпуса школы № 77, мальчика-велосипедиста сбил водитель Audi. По словам очевидцев, ребенок сильно повредил ногу.