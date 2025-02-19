На улице Мира молодой человек погиб при падении с высоты

19.02.2025 | 15:53

В среду, 19 февраля, на Западной Поляне в Пензе случилась трагедия. Информация о ней появилась в телеграм-канале микрорайона.

«На Мира, 40а, 1-й подъезд, выпал из окна парень», - рассказал один из очевидцев. Другой уточнил - с 17-го этажа.

Как стало известно, от полученных травм человек скончался.

В полиции подтвердили информацию, уточнив, что сигнал в дежурную часть поступил в 12:48.

Проверку по факту произошедшего будет проводить областное Следственное управление СК России.