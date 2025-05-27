В Пензе сотрудница банка защитила клиентку от мошенников

27.05.2025 | 12:08

В Пензе сотрудница банка помогла напуганной клиентке понять, что ее обманывают мошенники. Она уберегла женщину от крупной ошибки.

В одном из мессенджеров пензячке позвонила неизвестная и рассказала, что нужно переоформить медкарту, поэтому на телефон поступит код. Спустя некоторое время уведомление пришло, и горожанка озвучила цифры.

Затем ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что 380 000 рублей с ее счетов ушли террористам. А после с местной жительницей по видеосвязи начал общаться уже якобы силовик (он даже показал удостоверение на камеру).

«Женщину заверили, что для сохранности денежных средств ей необходимо их задекларировать. Получив алгоритм действий, она отправилась к ближайшему банкомату и перевела злоумышленникам более 100 000 рублей на указанные ими счета», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Но, отправив деньги, горожанка стала переживать за остальные средства и обратилась к сотруднице банка.

«Она меня приняла, я ей шепотом говорю: «Меня прослушивают, я боюсь». Она говорит: «Мошенники?», я говорю: «Не знаю, Центробанк и ФСБ со мной на связи, я вот с утра с ними, грубо говоря, с 9 утра и до 3 часов дня», - объяснила женщина.

Работница убедила пензячку положить трубку, проверила ее счет и успокоила, что остальные деньги на месте, а после вызвала полицию.

«Всем своим клиентам я всегда при обслуживании объясняю, что банки, ФСБ, МВД, ЖКХ, больницы не присылают никакие коды. Нельзя сообщать персональную информацию чужим людям. Если вас какой-то вопрос волнует, вы всегда можете обратиться в офис банка, мы всегда поможем», - подчеркнула руководитель офиса отделения банка Юлия Головина.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Я думала, что я подготовленный человек. Меня вели, такое ощущение было, что это был гипноз очень сильный. Очень влияет психология! Никого не бойтесь, по возможности звоните, зовите знакомых, близких, потому что это очень тяжело», - предупредила жительница Пензы.