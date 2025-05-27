Криминал

В Пензе сотрудница банка защитила клиентку от мошенников

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В Пензе сотрудница банка помогла напуганной клиентке понять, что ее обманывают мошенники. Она уберегла женщину от крупной ошибки.

В одном из мессенджеров пензячке позвонила неизвестная и рассказала, что нужно переоформить медкарту, поэтому на телефон поступит код. Спустя некоторое время уведомление пришло, и горожанка озвучила цифры.

Затем ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что 380 000 рублей с ее счетов ушли террористам. А после с местной жительницей по видеосвязи начал общаться уже якобы силовик (он даже показал удостоверение на камеру).

В Пензе сотрудница банка защитила клиентку от мошенников

«Женщину заверили, что для сохранности денежных средств ей необходимо их задекларировать. Получив алгоритм действий, она отправилась к ближайшему банкомату и перевела злоумышленникам более 100 000 рублей на указанные ими счета», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Но, отправив деньги, горожанка стала переживать за остальные средства и обратилась к сотруднице банка.

В Пензе сотрудница банка защитила клиентку от мошенников

«Она меня приняла, я ей шепотом говорю: «Меня прослушивают, я боюсь». Она говорит: «Мошенники?», я говорю: «Не знаю, Центробанк и ФСБ со мной на связи, я вот с утра с ними, грубо говоря, с 9 утра и до 3 часов дня», - объяснила женщина.

Работница убедила пензячку положить трубку, проверила ее счет и успокоила, что остальные деньги на месте, а после вызвала полицию.

В Пензе сотрудница банка защитила клиентку от мошенников

«Всем своим клиентам я всегда при обслуживании объясняю, что банки, ФСБ, МВД, ЖКХ, больницы не присылают никакие коды. Нельзя сообщать персональную информацию чужим людям. Если вас какой-то вопрос волнует, вы всегда можете обратиться в офис банка, мы всегда поможем», - подчеркнула руководитель офиса отделения банка Юлия Головина.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Я думала, что я подготовленный человек. Меня вели, такое ощущение было, что это был гипноз очень сильный. Очень влияет психология! Никого не бойтесь, по возможности звоните, зовите знакомых, близких, потому что это очень тяжело», - предупредила жительница Пензы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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