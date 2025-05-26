В Нижнем Ломове 15 спасателей тушили загоревшийся дом

26.05.2025 | 15:32

В понедельник, 26 мая, в Нижнем Ломове загорелся двухэтажный дом на улице Володарского. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:06.

Вспыхнула крыша дома. Площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. метров. На ликвидацию пламени привлекли 15 человек и 5 единиц техники.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

21 мая на железнодорожной станции Леонидовка в Пензенском районе загорелась крыша дома площадью 80 кв. метров. Огонь перекинулся на хозяйственную постройку.

Пламя потушили 10 спасателей, прибывших на 3 спецмашинах.