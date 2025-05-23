В Пензе девочка упала с высоты и получила травмы

23.05.2025 | 11:32

В Пензе девочка упала с высоты и получила серьезные травмы. ЧП случилось днем в четверг, 22 мая, в доме № 21 на улице 8 Марта.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», школьница еще не достигла 14-летнего возраста.

Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Пензы устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

6 марта из окна дома № 17 на улице Кижеватова в Пензе выпал 11-летний мальчик. Его госпитализировали.