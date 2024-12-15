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Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с пенсионеркой на улице Егорова

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП на улице Егорова. Там 12 декабря под колеса автомобиля попала пенсионерка.

Авария произошла в 17:55 у дома № 3. Неизвестный на неустановленной машине наехал на 73-летнюю женщину, а затем скрылся. Пешеход получила травмы.

«Убедительная просьба: свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - уточнили в ГАИ.

Ранее в Нижнеломовском районе инспекторы ДПС по горячим следам задержали водителя, попытавшегося скрыться после наезда на пешехода.

Для поимки объявили план «Перехват». Виновником ДТП оказался 33-летний местный житель.

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