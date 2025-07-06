При пожаре в квартире на улице Фрунзе погибли животные

06.07.2025 | 16:25

В Пензе в воскресенье, 6 июля, на улице Фрунзе в Заводском районе случился пожар. Загорелась квартира в 2-этажном доме № 40.

Кадры появились в Сети. На них видно, что огонь охватил помещения на верхнем этаже. Запечатлена работа представителей спецслужб.

«Площадь пожара составила 20 квадратных метров», - сообщили в МЧС.

Жертв среди людей нет, но, по словам очевидцев, погибли домашние животные - кошка и собака.

В субботу, 5 июля, в Пензе при пожаре в 9-этажке на улице Фабричной пострадал мужчина.