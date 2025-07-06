В Пензенской области пропала 76-летняя Раиса Киреева

06.07.2025 | 20:20

В Пензенской области разыскивают 76-летнюю жительницу села Лопатино Раису Ивановну Кирееву. 5 июля она вышла из дома и не вернулась. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Ориентировку на пропавшую распространило пензенское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 6 июля.

Рост Раисы Ивановны - 155 сантиметров, телосложение худощавое. У нее короткие седые волосы, карие глаза.

В день исчезновения сельчанка была одета в голубой халат и светлые тапочки.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.