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Происшествия

Для поимки виновника ДТП объявили план «Перехват»

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В Нижнеломовском районе инспекторы ДПС по горячим следам задержали виновника ДТП, попытавшегося скрыться после наезда на пешехода.

В пятницу, 6 декабря, в Нижнем Ломове в 8:53 водитель, управлявший «Ладой-Приорой», двигался со стороны улицы Московской на Набережную и сбил 80-летнюю женщину. После этого он уехал с места ДТП.

«В результате происшествия пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в управлении Госавтоинпекции УМВД России по Пензенской области.

Чтобы поймать водителя, объявили план «Перехват». Благодаря оперативности и слаженности действий полицейских мужчину быстро задержали в Нижнем Ломове. Виновником ДТП оказался 33-летний местный житель.

Автомобилист во всем признался и раскаялся в содеянном.

«Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения при помощи алкотестера, по результатам которого зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,41 мг/л этилового спирта», - рассказали в ГАИ.

Сейчас по факту ДТП ведется административное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Источник — фото областной ГАИ
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