На дороге рядом с селом в Кузнецком районе нашли следы медведя

07.11.2024 | 18:11

В Кузнецком районе недалеко от села Бабарыкино обнаружены следы бурого медведя на дороге, сообщили в областном минлесхозе в четверг, 7 ноября.

«Этот крупный и сильный хищник опасен для человека. Добродушен он только в сказках, от агрессии медведя никто не застрахован. Важно помнить, что медведь - самый опасный зверь в России. Будьте осторожны и избегайте встречи с ним», - предупредили в ведомстве.

В июле косолапый попал в фотоловушку в охотничьем хозяйстве вблизи села Вышелей Городищенского района.

В июне следы медведя обнаружили в Чаадаевском охотхозяйстве, рядом с селом Соловейка Городищенского района, а также в Земетчинском и Лунинском районах.

В мае появилась информация о 3 случаях пребывания животного в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах. А в Никольском районе работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу».