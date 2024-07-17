В Городищенском районе медведь попал в фотоловушку

17.07.2024 | 09:22

В Пензенской области получено еще одно доказательство обитания бурых медведей. В охотничьем хозяйстве вблизи села Вышелей Городищенского района косолапого зафиксировала фотоловушка.

«Это подтверждает, что медведь живет в наших лесах!» - сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В июне следы медведя обнаружили в Чаадаевском охотхозяйстве, рядом с селом Соловейка Городищенского района, а также в Земетчинском и Лунинском районах.

В мае появилась информация о 3 случаях пребывания животного в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах. А в Никольском районе работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу».

В минлесхозе напомнили о необходимости соблюдать осторожность при посещении лесов. Следует избегать участков с высокой травой, передвигаться с шумом, носить светоотражающую одежду и не оставлять после себя пищевые отходы, которые могут привлечь медведя.