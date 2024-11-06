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Происшествия

В Пензе зимняя резина стала причиной драки автомобилистов

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Во вторник, 5 ноября, в Пензе два автовладельца подрались у станции технического обслуживания.

29-летнему водителю меняли летнюю резину на зимнюю. На СТО зашел 38-летний мужчина, который хотел получить такую же услугу, однако мастер ответил, что в этот день свободного времени у него нет.

«Уходя, раздосадованный гражданин громко хлопнул дверью. Такой поступок не понравился молодому человеку. Он настиг автолюбителя, повалил его на землю и начал наносить удары по голове. Оппонент ответил ему тем же», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге к месту драки прибыл наряд вневедомственной охраны. Обоих драчунов доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

Ранее в пензенском Тепличном микрорайоне выяснение отношений в группе парней закончилось разгромом автомобиля ВАЗ-2106, принадлежавшего одному из спорщиков.

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