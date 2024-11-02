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Происшествия

В Пензе ссора парней закончилась разгромом машины

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Конфликт, разгоревшийся в компании пятерых молодых людей, завершился применением бейсбольной биты.

Инцидент случился поздним вечером в четверг, 31 октября, в пензенском микрорайоне Тепличный. Приятели дружно выпивали, а когда количество алкоголя изменило качество общения, 2 парня, 18 лет и 21 года, начали выяснять отношения с собутыльниками.

Один из их противников взялся за биту и обрушил град ударов на ВАЗ-2106, принадлежащий 21-летнему спорщику.

В итоге свидетели происходящего вызвали правоохранителей, и к месту побоища прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

«Троих хулиганов, одному из которых - 19 лет, двоим - по 20, задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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