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Происшествия

В Пензе спасатели достали женщину из попавшей в ДТП машины

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Утром в четверг, 31 октября, в центре Пензы произошло ДТП.

По предварительным данным, в 6:43 у дома № 24 на улице Максима Горького 24 столкнулись Renault и Exeed. Первым автомобилем управлял 40-летний водитель, за рулем второго находился 55-летний мужчина.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, инспекторы ГАИ, бригада скорой помощи и специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра.

В Пензе спасатели достали женщину из попавшей в ДТП машины

В аварии пострадали водитель Renault и 53-летняя пассажирка автомобиля Exeed, эвакуировать ее из салона пришлось спасателям.

«После осмотра и оказания помощи на месте пострадавших отпустили», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды управления ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Чуть позже на перекрестке улиц Карла Маркса и Володарского в Пензе на ходу загорелся Renault Sandero. Четверо пожарных, прибывших на спецавтомобиле, ликвидировали последствия происшествия.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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