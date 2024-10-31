В Пензе спасатели достали женщину из попавшей в ДТП машины

31.10.2024 | 14:40

Утром в четверг, 31 октября, в центре Пензы произошло ДТП.

По предварительным данным, в 6:43 у дома № 24 на улице Максима Горького 24 столкнулись Renault и Exeed. Первым автомобилем управлял 40-летний водитель, за рулем второго находился 55-летний мужчина.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, инспекторы ГАИ, бригада скорой помощи и специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра.

В аварии пострадали водитель Renault и 53-летняя пассажирка автомобиля Exeed, эвакуировать ее из салона пришлось спасателям.

«После осмотра и оказания помощи на месте пострадавших отпустили», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды управления ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Чуть позже на перекрестке улиц Карла Маркса и Володарского в Пензе на ходу загорелся Renault Sandero. Четверо пожарных, прибывших на спецавтомобиле, ликвидировали последствия происшествия.