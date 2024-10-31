В Пензе Renault Sandero загорелся на ходу

31.10.2024 | 09:31

Утром в четверг, 31 октября, в Пензе загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия появились в Сети.

На них видно, что пламя охватило легковую машину, пожарные приступают к тушению огня.

«Оперативно работает МЧС», - отметил автор.

В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что на улице Карла Маркса у автомобиля Renault Sandero во время движения загорелся моторный отсек. Сообщение об этом поступило в 7:18.

На место прибыли 4 пожарных на спецавтомобиле. Они ликвидировали последствия происшествия.