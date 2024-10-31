В Пензе Renault Sandero загорелся на ходу

Утром в четверг, 31 октября, в Пензе загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия появились в Сети.
На них видно, что пламя охватило легковую машину, пожарные приступают к тушению огня.
«Оперативно работает МЧС», - отметил автор.
В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что на улице Карла Маркса у автомобиля Renault Sandero во время движения загорелся моторный отсек. Сообщение об этом поступило в 7:18.
На место прибыли 4 пожарных на спецавтомобиле. Они ликвидировали последствия происшествия.
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