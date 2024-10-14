Прокуратура разберется в гибели медвежонка при отлове в селе Устье

14.10.2024 | 17:56

Прокуратура Пензенской области разберется в обстоятельствах гибели медвежонка в Спасском районе. Он получил травмы во время отлова и не выжил.

Истощенное годовалое животное обнаружили в субботу, 12 октября, в селе Устье. По словам представителей областного минлесхоза, зверь вел себя нетипично: проявлял агрессию и не боялся людей. Специалисты выехали на его поимку. На место также прибыли полицейские.

«К сожалению, в процессе отлова животное получило травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Причинения вреда здоровью граждан не допущено», - отчитались в минлесхозе.

Жителей региона произошедшее очень расстроило. В Сети они начали обвинять специалистов в том, что медвежонка застрелили, хотя он не представлял опасности и нуждался в помощи.

Сейчас в Пензенской области организована проверка исполнения природоохранного законодательства.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.