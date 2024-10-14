В Спасском районе истощенный медвежонок погиб при поимке

14.10.2024 | 12:05

В субботу, 12 октября, в селе Устье Спасского района обнаружили годовалого медвежонка. Он был истощен и вел себя нетипично: проявлял агрессию, не боялся людей.

Так как животное представляло угрозу для жителей, на его поимку выехали сотрудники областного минлесхоза. На место также прибыли полицейские.

«К сожалению, в процессе отлова животное получило травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Причинения вреда здоровью граждан не допущено», - сообщили в минлесхозе.

О медведях в лесах Пензенской области говорят все чаще. Ранее уточнялось, что на территории региона обитает около 10 особей. В июле косолапого зафиксировала фотоловушка в охотничьем хозяйстве вблизи села Вышелей Городищенского района. В июне следы хищников обнаружили в Чаадаевском охотхозяйстве, рядом с селом Соловейка Городищенского района, а также в Земетчинском и Лунинском районах.

В мае появилась информация о 3 случаях - в Лунинском, Сосновоборском и Кузнецком районах. А в Никольском районе работнику охотничьего угодья удалось снять на камеру телефона «настоящего бурого медведя, который бежал по лесу». В сентябре в Городищенском районе вновь подтвердилось присутствие хищника.