24-летний пензенец оказался в больнице после ссоры у бара

20.09.2024 | 10:35

Вечером в четверг, 19 сентября, в Пензе возле бара на улице Клары Цеткин (микрорайон Шуист) случилась потасовка, в результате которой один из участников оказался в больнице.

«К месту драки прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что между 49-летним мужчиной и 24-летним парнем произошел конфликт, который почти сразу перерос в драку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге молодого человека пришлось госпитализировать. Разобраться в обстоятельствах инцидента предстоит полицейским.

9 сентября в том же баре 24-летний нетрезвый посетитель устроил скандал, который перешел в драку.

Парень схватил горлышко разбитой бутылки (так называемую «розочку») и нанес удары по лицу и рукам двум 29-летним близнецам, а сам получил удар по голове. Медики оказали пострадавшим братьям помощь на месте, а зачинщика побоища доставили в больницу.