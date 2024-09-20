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Происшествия

24-летний пензенец оказался в больнице после ссоры у бара

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Вечером в четверг, 19 сентября, в Пензе возле бара на улице Клары Цеткин (микрорайон Шуист) случилась потасовка, в результате которой один из участников оказался в больнице.

«К месту драки прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Выяснилось, что между 49-летним мужчиной и 24-летним парнем произошел конфликт, который почти сразу перерос в драку», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге молодого человека пришлось госпитализировать. Разобраться в обстоятельствах инцидента предстоит полицейским.

9 сентября в том же баре 24-летний нетрезвый посетитель устроил скандал, который перешел в драку.

Парень схватил горлышко разбитой бутылки (так называемую «розочку») и нанес удары по лицу и рукам двум 29-летним близнецам, а сам получил удар по голове. Медики оказали пострадавшим братьям помощь на месте, а зачинщика побоища доставили в больницу.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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