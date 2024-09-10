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Происшествия

В баре на Шуисте парень порезал «розочкой» двух близнецов

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Вечером в понедельник, 9 сентября, в пензенском баре на улице Клары Цеткин (микрорайон Шуист) произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранителей и медиков.

Дежурному поступило сообщение о том, что молодой человек ранил двух мужчин. В увеселительное заведение оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

«24-летний дебошир изрядно выпил и устроил скандал с посетителями. В какой-то момент конфликт перерос в потасовку», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Парень схватил горлышко разбитой бутылки (так называемую розочку) и нанес удары по лицу и рукам двум 29-летним близнецам. Сам же скандалист получил удар по голове.

Прибывшие сотрудники скорой оказали пострадавшим мужчинам помощь на месте происшествия, а парня доставили в больницу.

Теперь в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники полиции.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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