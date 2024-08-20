Очевидцы: В Пензе в ДТП на трассе М-5 погибли два человека

20.08.2024 | 15:59

Во вторник, 20 августа, на участке трассы М-5 в Пензе случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля.

Об аварии сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили читатели. На кадрах, которыми они поделились с редакцией, запечатлены стоящий большегруз и легковая машина, предположительно, марки Renault. У нее сильно деформирована задняя часть и помята передняя.

По словам очевидцев, в ДТП, вероятно, погибли 2 человека, 1 пострадавшего доставили в больницу.

«Фурой раздавило», - прокомментировал ДТП участник телеграм-чата «Дорожная обстановка Пензы». Он опубликовал снимок последствий аварии.

Пока официальной информации о случившемся нет.

Утром 19 августа под Каменкой столкнулись самосвал Shacman и ВАЗ-2111, перевозивший хлеб. Авария произошла на трассе Тамбов - Пенза. 23-летний водитель отечественной машины скончался на месте от травм.