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Происшествия

В Каменском районе в ДТП с самосвалом погиб мужчина

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В понедельник, 19 августа, в страшной аварии на трассе Тамбов - Пенза в Каменском районе погиб мужчина. Об этом сообщили в управлении ГАИ регионального УМВД России.

По предварительным данным, в 8:50 на 216-м километре дороги столкнулись самосвал Shacman и ВАЗ-2111. Большегрузом управлял 50-летний мужчина, а легковым автомобилем - 23-летний.

Водитель отечественной машины скончался на месте от травм.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее в Сети появились кадры последствий аварии. На них видно, что у самосвала повреждена передняя часть, а ВАЗ превратился в груду металла.

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Источник — фото из тг-чата «Дорожная обстановка Пензы»
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