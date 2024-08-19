В Каменском районе в ДТП с самосвалом погиб мужчина

В понедельник, 19 августа, в страшной аварии на трассе Тамбов - Пенза в Каменском районе погиб мужчина. Об этом сообщили в управлении ГАИ регионального УМВД России.
По предварительным данным, в 8:50 на 216-м километре дороги столкнулись самосвал Shacman и ВАЗ-2111. Большегрузом управлял 50-летний мужчина, а легковым автомобилем - 23-летний.
Водитель отечественной машины скончался на месте от травм.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.
Ранее в Сети появились кадры последствий аварии. На них видно, что у самосвала повреждена передняя часть, а ВАЗ превратился в груду металла.