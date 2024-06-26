Сетевое издание|18+|Среда|26 июн 2024|15:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В центре Пензы 18-летний парень устроил дебош в ресторане

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 25 июня, в центре Пензы произошел инцидент: молодой человек разбил стекло двери в точке общественного питания.

В центре Пензы 18-летний парень устроил дебош в ресторане

В 16:10 на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил тревожный сигнал из ресторана на улице Московской. Росгвардейцы быстро прибыли на место и выяснили, что 18-летний посетитель устроил дебош.

Администратор рассказал, что парень сначала стал неадекватно себя вести, потом пытался спровоцировать окружающих на конфликт. В итоге агрессор разбуянился до такой степени, что швырнул стул в стеклянную входную дверь.

В центре Пензы 18-летний парень устроил дебош в ресторане

«Правоохранители задержали хулигана на месте, после чего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В январе в Пензе задержали двух посетителей ресторана быстрого питания на улице Московской. Пьяные парни 18 и 19 лет повредили кабинку в мужском туалете и разбили диспенсер для бумаги.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте