В центре Пензы 18-летний парень устроил дебош в ресторане

26.06.2024 | 10:35

Во вторник, 25 июня, в центре Пензы произошел инцидент: молодой человек разбил стекло двери в точке общественного питания.

В 16:10 на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил тревожный сигнал из ресторана на улице Московской. Росгвардейцы быстро прибыли на место и выяснили, что 18-летний посетитель устроил дебош.

Администратор рассказал, что парень сначала стал неадекватно себя вести, потом пытался спровоцировать окружающих на конфликт. В итоге агрессор разбуянился до такой степени, что швырнул стул в стеклянную входную дверь.

«Правоохранители задержали хулигана на месте, после чего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В январе в Пензе задержали двух посетителей ресторана быстрого питания на улице Московской. Пьяные парни 18 и 19 лет повредили кабинку в мужском туалете и разбили диспенсер для бумаги.