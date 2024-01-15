Пьяные юные пензенцы повредили туалет в ресторане быстрого питания

15.01.2024 | 09:54

В Пензе задержали двух молодых посетителей ресторана быстрого питания на улице Московской. Парни 18 и 19 лет повредили имущество заведения.

Сообщение о том, что в ресторане устроили дебош, поступило сотрудникам Росгвардии в 0:08 воскресенья, 14 января.

На месте выяснилось, что юные клиенты повредили кабинку в мужском туалете, разбили диспенсер для бумаги.

Оба парня были сильно пьяны. Оплачивать ущерб они отказались.

Стражи правопорядка передали хулиганов сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.