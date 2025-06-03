Не сдержавший эмоций пензенец разбушевался в кафе

03.06.2025 | 10:44

В центре Пензы росгвардейцы задержали 47-летнего горожанина за хулиганство в кафе на площади Ленина.

Это случилось около 22:00 понедельника, 2 июня. Пришедший в заведение мужчина был нетрезв и внезапно начал бушевать: громко матерился, стучал по окнам. Сотрудники кафе обратились в полицию.

Прибывшие на место росгвардейцы заговорили с хулиганом, попытались успокоить его. Но на слова пензенец не реагировал и продолжал вести себя неадекватно.

«Оказалось, что ранее у мужчины возникли разногласия с неизвестной компанией, однако подавить негативные эмоции после конфликта у него не получилось», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Скандалиста доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.