Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мая 2024|18:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензе спасатели не дали собаке погибнуть в глубоком колодце

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе сооружение ресурсников стало ловушкой для собаки. Животное упало в колодец глубиной около 4 метров, наполненный водой, и выбраться самостоятельно не могло.

О попавшей в беду собаке сообщили по номеру 112 в воскресенье, 19 мая.

«Спасатели с помощью лестницы и специального снаряжения извлекли животное из водоема», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В Пензе спасатели не дали собаке погибнуть в глубоком колодце

Сотрудники ГБУ «ППСЦ» часто приходят на выручку животным. Так, 15 мая спасателям позвонила хозяйка собаки, которая провалилась в яму полуразрушенного погреба, наполненную водой. Животное не могло самостоятельно вылезти, а женщина была не в состоянии помочь ей. Спасатели с использованием специального оборудования извлекли пса из воды и передали пензячке.

14 мая сотрудники пожарно-спасательного центра вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной в Пензе. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь кота.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте