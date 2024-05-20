В Пензе спасатели не дали собаке погибнуть в глубоком колодце

20.05.2024 | 13:27

В Пензе сооружение ресурсников стало ловушкой для собаки. Животное упало в колодец глубиной около 4 метров, наполненный водой, и выбраться самостоятельно не могло.

О попавшей в беду собаке сообщили по номеру 112 в воскресенье, 19 мая.

«Спасатели с помощью лестницы и специального снаряжения извлекли животное из водоема», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Сотрудники ГБУ «ППСЦ» часто приходят на выручку животным. Так, 15 мая спасателям позвонила хозяйка собаки, которая провалилась в яму полуразрушенного погреба, наполненную водой. Животное не могло самостоятельно вылезти, а женщина была не в состоянии помочь ей. Спасатели с использованием специального оборудования извлекли пса из воды и передали пензячке.

14 мая сотрудники пожарно-спасательного центра вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной в Пензе. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь кота.