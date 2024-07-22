Под Пензой туристы на каяках заблудились в зарослях камыша

22.07.2024 | 13:19

Заросли камыша в месте, где река Сура становится Сурским водохранилищем, оказались настоящим испытанием для группы туристов.

В субботу, 20 июля, три человека на каяках (Одноместных лодках. - Прим. ред.) заблудились в густой растительности и выбраться самостоятельно не смогли.

На помощь пришли сотрудники областного пожарно-спасательного центра, куда сигнал о ЧП поступил из службы обработки экстренных вызовов системы 112.

«Они обнаружили заблудившихся и транспортировали их к берегу», - рассказали в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

3 июля трое зареченских подростков, возвращаясь домой из Пензы, решили сократить путь через лес и заблудились в болотистой местности между районом ГПЗ и дорогой на ЗАТО. Спасатели на лодке добрались до них и доставили в безопасное место.