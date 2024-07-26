В Пензе госпитализировали упавшую пассажирку троллейбуса № 105

26.07.2024 | 14:51

В четверг, 25 июля, в салоне троллейбуса № 105 травмировалась 76-летняя пензячка. Она упала.

По предварительным данным, это произошло в 17:05 у дома № 74 на Калинина. Машиной управлял 29-летний водитель.

«В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Кадры с места появились в Сети. На них видно, что троллейбус стоит перед пешеходным переходом. Рядом - автомобили реанимации и скорой помощи.

«У троллейбуса разбито лобовое», - рассказал горожанин.

Пензенцы предположили, что водитель резко затормозил, пропуская человека, идущего по проезжей части.

Ранее в Бессоновке потребовалась помощь окровавленному кондуктору в автобусе № 165. Несчастный случай произошел из-за резкого торможения.