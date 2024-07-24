На Сурском водохранилище перевернулась лодка с рыбаком

24.07.2024 | 11:29

На Пензенском водохранилище, более известном как Сурское, перевернулась лодка с рыбаком. Это случилось 22 июля.

Оказавшийся в воде мужчина не мог самостоятельно добраться до берега и стал звать на помощь. Очевидцы случившегося обратились в пожарно-спасательный центр.

«Спасатели подошли на катере к месту происшествия, транспортировали пострадавшего на берег и отбуксировали лодку. Медицинская помощь не потребовалась», - рассказали в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

20 июля заросли камыша в месте, где река Сура становится Сурским водохранилищем, оказались настоящим испытанием для группы туристов. Три человека на каяках (одноместных лодках) заблудились в густой растительности.

Спасатели нашли их и отбуксировали к берегу.