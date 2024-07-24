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Происшествия

На Сурском водохранилище перевернулась лодка с рыбаком

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На Пензенском водохранилище, более известном как Сурское, перевернулась лодка с рыбаком. Это случилось 22 июля.

На Сурском водохранилище перевернулась лодка с рыбаком

Оказавшийся в воде мужчина не мог самостоятельно добраться до берега и стал звать на помощь. Очевидцы случившегося обратились в пожарно-спасательный центр.

На Сурском водохранилище перевернулась лодка с рыбаком

«Спасатели подошли на катере к месту происшествия, транспортировали пострадавшего на берег и отбуксировали лодку. Медицинская помощь не потребовалась», - рассказали в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

20 июля заросли камыша в месте, где река Сура становится Сурским водохранилищем, оказались настоящим испытанием для группы туристов. Три человека на каяках (одноместных лодках) заблудились в густой растительности.

Спасатели нашли их и отбуксировали к берегу.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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