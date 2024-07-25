В Пензе пропала 32-летняя беременная женщина

25.07.2024 | 14:08

В Пензе ищут 32-летнюю местную жительницу Валентину Валерьевну Куликову (Ротову). 20 июля беременная женщина ушла из дома и пропала, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Об исчезновении горожанки 25-го числа сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», к которым обратились обеспокоенные родственники.

Приметы женщины таковы: рост - 165 см, телосложение нормальное, волосы темные, глаза зеленые.

В день, когда пензячка пропала, на ней были темно-красное платье в черную клетку и розовые шлепанцы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению поисковики.