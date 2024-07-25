В Наровчатском районе разыскивают 64-летнего Ивана Трофимова

25.07.2024 | 10:58

Родственники, волонтеры и полиция разыскивают пропавшего жителя села Азарапино Наровчатского района. О местонахождении 64-летнего Ивана Николаевича Трофимова ничего не известно с 20 июня.

Ориентировка на мужчину размещена на сайте регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Иван Трофимов имеет рост 180 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

На нем были надеты черный спортивный костюм и черные галоши.

Всех, кто обладает информацией об Иване Трофимове, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.