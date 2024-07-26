В ДТП с 2 машинами в центре Пензы пострадала девушка

26.07.2024 | 10:15

Утром в пятницу, 26 июля, в жестком ДТП в центре Пензы пострадала девушка. Столкнулись 2 автомобиля.

По предварительным данным, авария случилась в 5:50 на пересечении улиц Володарского и Бакунина. Дорогу не поделили ВАЗ с 19-летним водителем и GAC с 48-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 20-летней пассажирке отечественного автомобиля. После этого ее отпустили.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Ранее в Пензе с частично перекрытого моста на трассе М-5 слетела машина. Пострадал 45-летний мужчина.