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Происшествия

В ДТП с 2 машинами в центре Пензы пострадала девушка

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Утром в пятницу, 26 июля, в жестком ДТП в центре Пензы пострадала девушка. Столкнулись 2 автомобиля.

В ДТП с 2 машинами в центре Пензы пострадала девушка

По предварительным данным, авария случилась в 5:50 на пересечении улиц Володарского и Бакунина. Дорогу не поделили ВАЗ с 19-летним водителем и GAC с 48-летним мужчиной за рулем.

В ДТП с 2 машинами в центре Пензы пострадала девушка

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 20-летней пассажирке отечественного автомобиля. После этого ее отпустили.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В ДТП с 2 машинами в центре Пензы пострадала девушка

Ранее в Пензе с частично перекрытого моста на трассе М-5 слетела машина. Пострадал 45-летний мужчина.

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Источник — фото 2, 3, 4 - группа «Сова Пенза авто»
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