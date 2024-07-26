В Тамалинском районе от удара молнии погибли муж и жена

26.07.2024 | 18:02

В Пензенской области от удара молнии погибла супружеская пара. Трагедия случилась в начале июля в селе Вишневом Тамалинского района.

Как сообщила местная газета «Организатор», в тот злополучный день муж и жена пасли стадо частных коров (выпала их очередь), сильная гроза застала супругов на пастбище.

«Трое несовершеннолетних детей остались сиротами...» - говорится в заметке.

Со ссылкой на предварительные данные полиции уточняется, что пастухи от полученных электротравм скончались на месте.

«К слову, несколько лет назад в этом же селе от разряда молнии погибла женщина, у которой при себе был телефон (включенный, он может «притянуть» молнию)», - добавило издание.

Этим летом в Пензенской области ЧП из-за молнии не редкость. 4 июля в Пензенском районе от грозового разряда сгорел садовый дом площадью 3×10 метров.

18 июня в селе Ульяновка Кузнецкого района от удара молнии загорелся частный дом, огонь охватил площадь 80 кв. м. Никто из людей не пострадал.

В начале июня жителя одного из районов области ударило молнией прямо в рабочем кабинете. После этого пострадавший обратился в больницу с жалобами на шум в ушах, головокружение, снижение слуха, боль в глазах, головную боль. Его пролечили и выписали.