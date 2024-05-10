Chery Tiggo попал в капкан на улице Рахманинова в Пензе

10.05.2024 | 13:30

В пятницу, 10 мая, очередная машина попала в дорожную ловушку в Пензе. На этот раз капкан появился на улице Рахманинова.

«Напротив храма Петра и Павла провалилась машина. Время 12:45», - написал очевидец происшествия в Сети.

На фото видно, что правое колесо Chery Tiggo ушло под землю и автомобиль уперся в асфальт бампером.

7 мая в аналогичной ловушке оказался троллейбус № 9, двигавшийся от улицы Ленина по Гагарина. Просевшая до самого корпуса машина не смогла ехать дальше.

Общественный транспорт застрял на участке дороги, с которого сняли асфальтовое покрытие. Место раскопок не было ограждено. В итоге троллейбус вытаскивала спецтехника.