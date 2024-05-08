В Сети появился момент падения бетонных блоков на машину в Заре

08.05.2024 | 20:21

Появился момент нестандартного ДТП, случившегося в среду, 8 мая, в Заре. Renault Logan столкнулся с бетонными блоками, внезапно упавшими из грузовика Isuzu.

На кадрах видно, как стройматериалы слетают с открытой платформы грузовой машины на встречную полосу перед легковым автомобилем. Тот попадает под удар.

В результате у иномарки оказался сильно помят капот, повреждено лобовое стекло. Блоки завалили всю полосу, другим водителям пришлось объезжать их по встречной.

По всей видимости, люди не пострадали, а вот машине предстоит серьезный ремонт.

Пензенцы, посмотревшие ролик, разошлись во мнениях, кто виноват.

«А как груз закрепить, мы не проходили...», «Какой ужас, а если ребенок маленький был в машине. Свои блоки должен был шофер хорошо укрепить, чтобы такого не было, безалаберность какая-то!», «Водитель не виноват, он же не грузчик...», «Скорость у перевозчика была выше, чем надо, на повороте», - написали они.

Источник фото - чат «Дорожная обстановка Пензы».