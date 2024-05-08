В Пензе на легковую машину рухнули бетонные блоки из грузовика

В среду, 8 мая, в Пензе произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. В микрорайоне Заря на легковой автомобиль упали блоки из ехавшего навстречу грузовика.
Запись с регистратора проезжавшего мимо места аварии автомобиля появилась в водительском чате в мессенджере Viber. На ней видно, что на повороте дороги груз упал с открытой платформы грузовика Isuzu на Logan.
У легкового автомобиля сильно помят капот, повреждено лобовое стекло. Блоки завалили всю полосу, и препятствие приходится объезжать по встречке.
«Вот так и рассыпался», - говорит за кадром мужской голос.
По всей видимости, люди не пострадали, а вот машине предстоит серьезный ремонт.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀