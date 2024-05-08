Сетевое издание|18+|Среда|8 мая 2024|15:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Пензе на легковую машину рухнули бетонные блоки из грузовика

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 8 мая, в Пензе произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. В микрорайоне Заря на легковой автомобиль упали блоки из ехавшего навстречу грузовика.

Запись с регистратора проезжавшего мимо места аварии автомобиля появилась в водительском чате в мессенджере Viber. На ней видно, что на повороте дороги груз упал с открытой платформы грузовика Isuzu на Logan.

У легкового автомобиля сильно помят капот, повреждено лобовое стекло. Блоки завалили всю полосу, и препятствие приходится объезжать по встречке.

«Вот так и рассыпался», - говорит за кадром мужской голос.

По всей видимости, люди не пострадали, а вот машине предстоит серьезный ремонт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео из чата «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте