В Пензе на легковую машину рухнули бетонные блоки из грузовика

08.05.2024 | 10:48

В среду, 8 мая, в Пензе произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. В микрорайоне Заря на легковой автомобиль упали блоки из ехавшего навстречу грузовика.

Запись с регистратора проезжавшего мимо места аварии автомобиля появилась в водительском чате в мессенджере Viber. На ней видно, что на повороте дороги груз упал с открытой платформы грузовика Isuzu на Logan.

У легкового автомобиля сильно помят капот, повреждено лобовое стекло. Блоки завалили всю полосу, и препятствие приходится объезжать по встречке.

«Вот так и рассыпался», - говорит за кадром мужской голос.

По всей видимости, люди не пострадали, а вот машине предстоит серьезный ремонт.