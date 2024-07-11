В больницу № 6 поступила консоль для исследования артерий сердца

11.07.2024 | 12:46

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина начали внедрять новую методику исследования артерий сердца. Об этом рассказали в региональном минздраве.

В учреждение на длительную апробацию поступила консоль по внутрисосудистой визуализации коронарных артерий.

«Это новейшее оборудование, которым в нашем субъекте не пользовался никто», - отметил заведующий сосудистым центром больницы Дмитрий Максимов.

Методика заключается в том, что в коронарную артерию заводится ультразвуковой датчик диаметром 1 мм. С его помощью специалисты могут определить степень сужения и протяженность поражения сосуда, а также оценить морфологию атеросклеротической бляшки.

Это малотравматичное вмешательство, после которого пациент быстро восстанавливается. Способ уже успели применить, рассказали в минздраве.

Ранее в больнице № 4 установили систему эндоскопической визуализации. Она поможет быстрее оценить состояние внутренних органов пациента, определить диагноз и начать лечение.