В перинатальном центре за полгода родилось 902 мальчика

12.07.2024 | 08:11

В перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко в Пензе подсчитали, сколько детей родилось за 6 месяцев 2024-го.

Всего за этот период персонал медучреждения помог появиться на свет 1 743 малышам. В их числе - 902 мальчика и 841 девочка.

«Весом менее 1 килограмма - 7 деток, весом более 4,5 кг - 24 новорожденных», - отметили в перинатальном центре.

Ранее стало известно, что Пензенская область вошла в число российских регионов с большим приростом рождаемости за год - он составил 2%. Такой же показатель - на Чукотке, в Чечне, Санкт-Петербурге и Москве.

Сейчас в регионе реализуется пилотный проект по повышению рождаемости. В 2 районах - Сердобском и Земетчинском - создадут эффективную систему медицинской помощи для желающих забеременеть и разработают дополнительные меры поддержки семей. Кроме того, в этих муниципальных образованиях отремонтируют дороги.