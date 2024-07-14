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Общество

У пензенских медиков появился новый прибор для расшифровки геномов

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В лаборатории Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи появился новый прибор, который позволит рассмотреть клетку, - современный генетический анализатор «Нанофор-05».

С этим оборудованием специалисты смогут прочитать генетическую информацию молекулы ДНК, детально изучить строение клетки.

«Можно будет понять ее работу в тех или иных условиях на генном и молекулярном уровне. Какой ген выключается, какой включается, какие формы РНК образуются и так далее. Также технология позволит правильно собирать геномы организмов, которые еще не расшифрованы. А это тысячи бактерий, вирусов», - рассказала заведующая лабораторией Фарида Еникеева, ее слова приводит региональный минздрав.

Анализатор даст возможность разобрать механизмы развития некоторых болезней, например ВИЧ.

Стоимость нового оборудования составила 10 миллионов 600 тысяч рублей. Деньги на его покупку выделили из областного бюджета.

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Источник — фото регионального минздрава
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