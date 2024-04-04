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Минздрав: Отравление в школе № 71 в данный момент не подтверждено

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В областном минздраве прокомментировали появившуюся информацию о возможном отравлении детей в бассейне школы № 71 в Пензе. Речь идет об учениках 5 «А» класса.

«Министерство здравоохранения Пензенской области подтверждает факт вызова бригад скорой помощи в МБОУ СОШ № 71 г. Пензы. Все дети, обратившиеся за медицинской помощью, были осмотрены. В связи с наличием у детей жалоб на головную боль, слабость и другие симптомы в приемное отделение Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова обратились 7 детей», - сообщили в ведомстве.

Школьников обследовали. Шестерых отпустили домой, одного госпитализировали с хирургической патологией.

«Отравление хлоросодержащим веществом в данный момент не подтверждается, выставлены диагнозы только по анамнестическим данным, т. е. со слов обратившихся за медицинской помощью. Все необходимые мероприятия проводятся в полном объеме», - добавили в минздраве.

В четверг, 4 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило тревожное сообщение: его автор, мама ученика школы № 71 в Пензе, заявила о массовом отравлении детей в бассейне учебного заведения. «Дети жаловались на боли в животе, тошноту, головокружение», - указала пензячка.

Ситуацию прокомментировал начальник городского управления образования Юрий Каленов. «После посещения бассейна несколько детей 5-го класса пожаловались на плохое самочувствие. Были приглашены родители, произведен осмотр детей сотрудниками скорой помощи. От обучающихся другого класса, занимающихся в бассейне в соответствии с расписанием учебных занятий на 4 апреля 2024 года, жалоб на самочувствие не поступало. По данному факту проводится проверка, представлены все необходимые документы, взяты замеры микроклимата и воды», - пояснил он.

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Источник — фото областного минздрава
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